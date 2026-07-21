حسام زكي يوضح أسباب غياب لقاءات الجامعة العربية مع حماس: لن تحقق الهدف المطلوب

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية لا تعقد لقاءات رسمية مع حركة حماس، موضحًا أن ذلك يأتي في ظل موقف الجامعة من التطورات التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر 2023.

وأضاف "زكي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن حماس أصبحت، من وجهة نظر الجامعة، سلطة انقلابية في قطاع غزة، وبالتالي فإن الحكومة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" هي الجهة التي يجب أن تشرف على الوضع في القطاع.

وأوضح أن أي لقاء مع حماس كان يمكن أن يُعقد إذا كان سيحقق هدفًا أو يفتح بابًا مغلقًا أو يساهم في تطوير وضع يحتاج إلى تغيير، مؤكدًا على أن الجامعة لم تكن ستتردد في ذلك، لكن اللقاء بالشكل الذي كان مطروحًا لن يحقق الهدف المطلوب، وسيتم استغلاله إعلاميًا من أطراف مختلفة.

وأشار إلى أن الوضع في غزة “في منتهى الصعوبة”، وكذلك الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة، بسبب تصاعد اعتداءات من مستوطنين مسلحين.

ورأى أن استمرار الوضع الحالي سيظل قائمًا إلى أن يحدث تغيير في المواقف الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك في الرؤية الدولية، خاصة الموقف الأمريكي.