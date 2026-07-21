نعت الفنانة سيمون الموسيقار الراحل هاني شنودة، قائلة إن رحيله كان خبرًا مفاجئًا، وأنها تحمل له ذكريات خاصة منذ بداية مشوارها الفني.

وأضافت سيمون عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلاميين أحمد سمير وجومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، إنها كانت محظوظة بالتعاون مع "شنودة" في بداياتها، موضحة أن أول مسلسل شاركت فيه كان "أبيض وأسود" مع الفنان صلاح ذو الفقار، وكان من الصعب وقتها أن تجمع الفنانة بين التمثيل والغناء وتقديم تتر العمل، ولكنها فعلت، مشيرة إلى أن التتر كان من ألحانه.

وتابعت أنها فوجئت بطريقة "شنودة" المختلفة في التعامل مع صوتها، خاصة أن أسلوبها في الغناء كان مختلفًا وقتها، وقالت: “كان من أمنياتي أني أبقى مع الفرقة معه، لكنه قال لي: لا، إنتي هتبقي ستار، وكان يقصد أنه سيكون لي اتجاهي الخاص”.

وأوضحت أن "شنودة" قدم لها تترًا مختلفًا عن اللون الذي كانت تقدمه وقتها، وكان أقرب إلى الطابع الأوبرالي، مضيفة أنها التقت به في آخر حفلاته مع الأوركسترا، حيث قدمت خلال الحفل عددًا من الأغاني المختلفة.

واستكملت أن من أكثر ما يميز "شنودة" أنه لم يكن يتعامل بغرور، قائلة إنه كان دائمًا يسأل عن رأيها وإحساسها تجاه الأعمال، وكان يتعامل معها ببساطة جعلتها تشعر بأنه صديق وليس مجرد موسيقار كبير وفقط.

وكشفت أن "شنودة" كان أول من نصحها بعدم ترك أي من مجالي الغناء أو التمثيل، مردفة: “قالي أوعي تسيبي حاجة من الاتنين، هيقولوا لك المغني لا يمثل.. وولا هيعتبروكي مغنية ولا ممثلة، بس إنتي هتستمتعي”.

واستطردت أن هذه النصيحة ظلت مؤثرة في حياتها، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة فاتن حمامة أكدت لها المعنى نفسه لاحقًا، وأنها كلما فكرت في ترك أحد المجالين تتذكر تلك الكلمات وتتمسك بالاستمرار.

وأكدت على أن "شنودة" سيظل حاضرًا بأعماله وأفكاره، قائلة إنه كان “إنسانًا راقيًا ومتواضعًا”، وأن روحه ستبقى مع الجمهور من خلال ألحانه.

https://youtu.be/4lP_NpVXpxo?si=va96eavh3sJ6pE3S

وغيب الموت الموسيقار هاني شنودة، اليوم الاثنين؛ إثر أزمة صحية تعرض لها، ودخوله في غيبوبة بإحدى مستشفيات في القاهرة حيث فارق الحياة عن عمر ناهز 83 سنة.