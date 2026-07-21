عفاف شعيب: الفنان عادل إمام اعتذر عن المشاركة في «رأفت الهجان» بسبب الفلاش باك

علقت الفنانة عفاف شعيب، على تصريحات الفنان أحمد ماهر وروايته حول كواليس إسناد دور البطولة مسلسل رأفت الهجان للفنان الراحل محمود عبد العزيز.



وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس2»، مساء الإثنين: «اعتقد كان الأستاذ محمود عبدالعزيز حكى وقال إن الرئيس قابله اعتقد في السعودية في عمرة تقريبًا أو في حج وقال له أنت اللي هتعمل الدور».



وأردفت أن الفنان عادل إمام كان قد اعتذر رسميًا عن تقديم شخصية «رأفت الهجان» حينها، مؤكدة: «اللي أنا فكراه كان الكلام دا على لسان الأستاذ محمود عبدالعزيز».



وأوضحت أن دور البطولة في مسلسل «رأفت الهجان» أُسند في البداية للفنان عادل إمام، وأنه اختلف مع الكاتب الراحل صالح مرسي حول آلية تقديم المسلسل.



وتابعت أن إمام اعترض على تقديم العمل بطريقة الـ«فلاش باك»، ليعتذر عن تقديم شخصية «رأفت الهجان»، ويُسند الدور للفنان الراحل محمود عبدالعزيز.



وأكملت: «اللي أنا أعرفه إن كان الأستاذ عادل إمام (..) هو اللي كان هيعمل الدور وبعدين بعد مناقشات عديدة مع الأستاذ صالح مرسي قال له أنا مش هعمل الدور لأن كله فلاش باك».



وأشارت إلى أن الفنان عادل إمام كان مشغولًا بالعديد من الأعمال خلال تلك الفترة، مضيفة: «هو اعتذر عن الدور وقال لك أنا مش هعمل الدور علشان كله بيدور حوالين الفلاش باك».



وذكرت أن اختيار الفنان الراحل محمود عبدالعزيز لتقديم شخصية رأفت الهجان، تم بعد اعتذار الفنان عادل إمام عن المشاركة في العمل.



واسترجعت موقفًا حدث بعد بدء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الاستعداد لتقديم شخصية رأفت الهجان، قائلة: «لما الأستاذ محمود عبدالعزيز (..) ابتدى يشتغل في الدور وابتدى يعيش الشخصية ويقول خلاص أنا هعمل الدور حصل حاجة تاني أنا مش فاكرة يمكن احتمال كان رجوع الأستاذ عادل إمام تاني للدور».



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وسبق أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية رفضها التام للتصريحات الصادرة عن الفنان أحمد ماهر، والمتعلقة بكواليس إسناد دور البطولة في مسلسل رأفت الهجان للنجم الراحل محمود عبد العزيز.



وطالبت النقابة، ماهر بإثبات صحة هذه التصريحات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأثار الفنان أحمد ماهر حالة من الجدل بعد تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية عن كواليس اختيار بطل مسلسل «رأفت الهجان»، والتي زعم فيها أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز أخبره بأنه استُبعد في البداية من بطولة العمل، وسافر بعدها إلى السعودية لأداء العمرة وهو يمر بحالة نفسية صعبة، وأن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تدخل وأعاده لدور البطولة.