الخطوط الجوية السويسرية: منع طيارين من العمل بعدما بدا عليهما علامات السٌكر قبل مغادرة رحلة جوية من جنيف

أعلنت شركة الخطوط الجوية السويسرية اليوم الثلاثاء أنه تم منع طيارين من مواصلة العمل، بعدما بدا عليهما علامات السٌكر قبل مغادرة رحلة جوية من جنيف مطلع هذا العام.

وقالت الشركة إن أفراد طاقم العمل أعربوا عن قلقهم قبل ساعات من مغادرة الطائرة في مايو الماضي وأبلغوا المشرفين.

وأضافت الشركة أنه تم منع الطيارين عن العمل وهما في فندق إقامتهما، قبل المغادرة إلى المطار، وحل محلهما طياران آخران.

وأوضحت الشركة" لم يتولى الطياران قيادة أي طائرات منذ ذلك الحين، ومازال التحقيق جاريا". وقالت الشركة " نحن نتعامل مع انتهاكات مبادئ السلامة بجدية، وربما يكون لذلك عواقب وفقا لقانون العمل".

ولأسباب تتعلق بالخصوصية، رفضت الشركة الإفصاح عن جنسيات الطيارين أو مقصد الرحلة الجوية التي كانت ستغادر من جنيف.