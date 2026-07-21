الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور يعلن اعتزاله التحكيم

أعلن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور اعتزاله التحكيم على المستوى الاحترافي، مسدلًا الستار على مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا، أدار خلالها 831 مباراة في مختلف المسابقات.

وجاءت المباراة الأخيرة في مشوار أنتوني تايلور خلال مواجهة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الحكم الإنجليزي، البالغ من العمر 47 عامًا، في بيان عقب إعلان اعتزاله: "التحكيم على أعلى مستوى كان شرفًا كبيرًا، لكن الضغوط هائلة والرقابة لا تتوقف.. أشعر أن الوقت قد حان للتنحي وبدء فصل جديد في مسيرتي المهنية".

وأضاف: "أود أن أعبر عن امتناني العميق لمساعدَيَّ جاري وآدم، وزملائي الحكام، وكل من عمل في كرة القدم على دعمهم المستمر، والأهم من ذلك، أشكر عائلتي وأصدقائي على مساندتهم الدائمة طوال التضحيات الكبيرة التي تطلبتها هذه المهنة".

وخلال 16 موسمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أدار تايلور 432 مباراة، كما تولى إدارة جميع النهائيات المحلية الكبرى، أبرزها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عامي 2017 و2020، ونهائي كأس الرابطة عام 2015، ودرع المجتمع في العام نفسه، إلى جانب نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الممتاز عام 2018.

وعلى الصعيد الدولي، استمر تايلور ضمن قائمة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة 14 عامًا، وشارك في إدارة مباريات نسختي كأس العالم 2022 و2026، وبطولتي كأس الأمم الأوروبية 2020 و2024، بالإضافة إلى نسختي كأس العالم للأندية 2022 و2025، ليختتم واحدة من أبرز المسيرات التحكيمية في كرة القدم الإنجليزية والدولية.