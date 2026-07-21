تحقيقات: نفايات دنماركية وراء انفجار في ألمانيا أودى بحياة 7 أشخاص

أعلنت النيابة العامة الألمانية اليوم الثلاثاء، أن نفايات قادمة من الدنمارك كانت السبب في الانفجار المدمر الذي وقع عام 2021 في محطة لحرق النفايات بغرب ألمانيا، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وأوضحت الوحدة المركزية لملاحقة الجرائم البيئية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أن هذه النفايات كانت تتمتع "بخاصية التحلل الذاتي"، وهي التي تسببت في الحادث الذي وقع داخل المجمع الكيميائي في مدينة ليفركوزن بالقرب من كولونيا.

وأضافت الوحدة، التي تتخذ من مكتب الادعاء العام في مدينة دورتموند مقرا لها، أنها أوقفت الإجراءات بحق موظفين في شركة "كورينتا" المشغلة للمجمع الكيميائي، لعدم وجود "أدلة كافية تبرر الاشتباه".

في المقابل، لا تزال التحقيقات مستمرة بحق المسؤولين في الشركة الدنماركية المنتجة للنفايات، وكذلك وسيط مقره مدينة هامبورج.

وقالت النيابة العامة إنه يتعين التحقق مما إذا كانت هذه الجهات "قد تقاعست بشكل ينطوي على مسؤولية عن إبلاغ الشركة المشغلة بالخصائص الخطرة لمواد النفايات". ولم تكشف السلطات عن أسماء الشركات المعنية.

وفي 27 يوليو 2021 انفجر خزان تخزين في محطة حرق النفايات الخطرة بمدينة ليفركوزن، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل دمر خزانات أخرى. وأسفر الحادث عن مقتل سبعة رجال وإصابة 31 آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، في أحد أسوأ حوادث العمل التي شهدتها ألمانيا خلال العقود الأخيرة.

وأوضحت النيابة العامة أن "السبب الفني ونقطة بداية الانفجار" كانا النفايات الدنماركية التي خزنت في خزان ليفركوزن عند درجة حرارة تجاوزت ما يعرف بدرجة التسخين الذاتي.

وأضافت السلطات أن ذلك أدى إلى "ارتفاع متسارع في درجات الحرارة والضغط، وانتهى بوقوع انفجار أعقبه حريق".

كما أظهرت التحقيقات أن المسئولين في شركة "كورينتا" عن استلام مواد النفايات وتخزينها لم يكن بإمكانهم، استنادا إلى البيانات والوثائق المقدمة إليهم، التعرف على خاصية "التحلل الذاتي" التي تسببت في الكارثة.

وبناء على ذلك، رأت النيابة العامة أن وقوع الحادث "لم يكن متوقعا" بالنسبة لهم.