هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية تفرض غرامات بسبب التلاعب في أسعار الإطارات

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية غرامات بإجمالي 9ر11 مليون يورو بسبب ممارسات غير قانونية لتثبيت أسعار بيع الإطارات.

واتهمت الهيئة ثلاث شركات بتقييد آلية تحديد الأسعار في سوق تجارة الإطارات بالجملة في ألمانيا لإطارات علامتي "ماكسيس" و"سي إس تي"، من خلال إبرام اتفاق يضمن لتجار الجملة هامش ربح محددا عن كل إطار يتم بيعه.

وأوضحت الهيئة أن الغرامات فرضت على شركة "ماكسيس إنترناشيونال" التي يقع مقرها في ديجلينج بولاية شليزفيج-هولشتاين، وشركة "بيست فور تايرز برلين"، وشركة "رايفن مولر" التي يقع مقرها في هاميلبورج بولاية بافاريا، إضافة إلى أحد المسؤولين.

وتعد شركة "ماكسيس إنترناشيونال" المستورد الحصري في ألمانيا لإطارات الشركة التايوانية "تشينج شين رابر إندستري"، التي تشمل منتجاتها إطارات علامتي "ماكسيس" و"سي إس تي". أما شركتا "بيست فور تايرز برلين" و"رايفن مولر" فتعملان في تجارة الإطارات بالجملة.

وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية أندرياس مونت إن "عمليات تثبيت الأسعار الرأسية تكون في العادة على حساب المستهلكين"، مضيفا أن الهيئة تلاحق هذه الممارسات، المحظورة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، بشكل حازم.

وأوضح مونت أن اتفاقات ضمان هامش الربح تعد مخالفة لقانون المنافسة "إذا كانت - كما في هذه الحالة - تتضمن توجيهات بشأن أسعار البيع التي يحددها التجار، وبالتالي تقيد حريتهم في تحديد الأسعار".

وأشارت الهيئة إلى أنها أخذت في الاعتبار، عند تحديد قيمة الغرامات، تعاون شركتي "ماكسيس إنترناشيونال" و"بيست فور تايرز برلين" في توضيح ملابسات القضية. كما وافقت شركتا "ماكسيس إنترناشيونال" و"رايفن مولر" على إنهاء الإجراءات بالتراضي. ولم تصبح قرارات الغرامات نهائية بعد، إذ يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف.