ألمانيا: السجن المؤبد لوالدين أدينا بتجويع رضيعتهما حتى الموت

قضت المحكمة الإقليمية في مدينة إيتسهوه الألمانية بالسجن المؤبد على والدين بعد إدانتهما بالتسبب في وفاة رضيعتهما /أربعة أشهر/ جوعا في مدينة برونسبوتل بولاية شليزفيج-هولشتاين.

واعتبرت المحكمة أن الإهمال الذي تعرضت له الطفلة يشكل جريمة قتل، مقترنة بجريمة إساءة معاملة شخص خاضع للرعاية. وقال رئيس هيئة المحكمة يوهان لوهمان في حيثيات الحكم اليوم الثلاثاء إن هذه القضية "تصيب المرء بالذهول".

ورأت المحكمة أنه ثبت لديها أن المتهمين، اللذين كانا يبلغان 24 عاما وقت ارتكاب الجريمة، أهملا رضيعتهما في سبتمبر 2025 داخل شقتهما في برونسبوتل، إلى درجة أدت إلى وفاتها في 26 سبتمبر. وأظهر التشريح آنذاك أن سبب الوفاة كان الجوع.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بإدانة الوالدين بتهمة القتل، معتبرة أن الجريمة اتسمت بالقسوة. وأوضحت أن المتهمين امتنعا عن تزويد الرضيعة، المولودة في مايو/أيار 2025، بما يكفي من الطعام والسوائل، وأنهما قبلا عن قصد احتمال عدم نجاتها.

وخلال المحاكمة، تحدث الأب والأم، اللذان لديهما أيضا توأم كان يبلغ من العمر ثلاثة أعوام آنذاك، عن الصعوبات التي واجهاها في رعاية الرضيعة. وقال الأب: "كان يراودني طوال الوقت شعور بأنني لا أنصف الأطفال"، مضيفا أنه لا يتذكر شيئا عن الشهر الذي توفيت فيه الطفلة حتى يوم وفاتها.

وقالت الأم إنهما لاحظا فقدان الرضيعة للوزن قبل نحو أسبوعين من وفاتها، مضيفة أن شعورهما بالعجز تجلى، من بين أمور أخرى، في تفويت مواعيد مراجعة طبيب الأطفال.

وفي المقابل، أغلقت النيابة العامة ثلاثة تحقيقات فرعية، بعد عدم عثورها على مؤشرات إلى ارتكاب أي مخالفات ذات صلة سواء من جانب أحد موظفي مكتب رعاية الشباب أو من قبل معارف الوالدين.



