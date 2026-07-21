فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين وعن جثث ضحايا الفيضانات المفاجئة بأفغانستان

واصلت فرق الإنقاذ في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، البحث عن ناجين وعن جثث بين أنقاض المنازل التي دمرتها الفيضانات المفاجئة، والتي أسفرت وفقا لبيانات السلطات، عن مقتل نحو 20 شخصا وفقدان أكثر من 100 آخرين، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للتأهب للكوارث في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل 23 شخصا وإصابة 80 آخرين، وفقدان أكثر من 100، إثر اجتياح الفيضانات ولاية نورستان الواقعة في شرق البلاد، أمس الاثنين، ما أدى إلى انهيار عدد من المباني لم يتم تحديده بعد. وكانت مدينة بارون، عاصمة الولاية، من بين المناطق المتضررة، بحسب السلطات.

وعلى صعيد متصل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة النقل والطيران المدني، مساء أمس الاثنين، المزيد من ظواهر الطقس القاسي، من هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية ورياح قوية مصحوبة بالغبار والرمال، وحدوث فيضانات مفاجئة في 10 من أصل 34 ولاية في البلاد.

وحذرت الوزارة السكان بضرورة تجنب ضفاف الأنهار والمناطق الأخرى المعرضة لخطر الفيضانات.

وكانت الهيئة الوطنية للتأهب للكوارث أعلنت في وقت سابق، وفقا لمعلومات أولية، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وأوضحت في بيان لها، نقلته وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية، أن هذه الأرقام تمثل الأعداد الأولية للضحايا، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في المنطقة المتضررة.

وقد شهدت المنطقة وقوع فيضانات بعد ظهر اليوم، حيث تسببت في تسجيل خسائر مالية ومادية فادحة.