النائب عمرو فهمي: ثورة 23 يوليو أرست قيم الانحياز للمواطن المصري والرئيس السيسي يجسد مبادئها في الجمهورية الجديدة

فهمي: مصر تواصل مسيرة البناء والتنمية وتعزيز استقلال القرار الوطني انطلاقاً من قيم الثورة الخالدة

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة يمثل مناسبة وطنية لاستحضار واحدة من أهم المحطات التاريخية التي أسست لدولة قوية مستقلة، ورسخت مبادئ الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه القيم ما زالت تمثل الركيزة الأساسية لمسيرة الجمهورية الجديدة.

وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن ما تشهده مصر اليوم من مشروعات تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية وتطوير شامل في مختلف القطاعات يعكس حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ترجمة مبادئ ثورة يوليو إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين، ويؤسس لدولة حديثة تمتلك مقومات التقدم والاستقرار.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نجح في ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية القادرة على حماية أمنها القومي، وتعزيز استقلال قرارها السياسي، إلى جانب إطلاق مشروعات قومية غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والنقل، والإسكان، بما يدعم بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار فهمي إلى أن ثورة 23 يوليو أرست قيم الانحياز للمواطن المصري، وهو النهج الذي تواصل الدولة العمل به من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الأساسية، والاستثمار في التعليم والصحة، وإطلاق المبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح فهمي أن الحفاظ على مكتسبات الوطن يتطلب استمرار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، ودعم جهود القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت عبر تاريخه قدرته على تجاوز التحديات والوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن وطنه.

وهنأ النائب عمرو فهمي، في ختام بيانه، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة والشرطة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل رمزًا للعزة الوطنية، ودافعًا لمواصلة العمل من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة.