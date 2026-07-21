البحرين تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتهديدات الإرهابية الصادرة عن ميليشيا الحوثي، تجاه المملكة العربية السعودية، وما تضمنته من مزاعم وتحريض وتصعيد غير مسئول، بما يشكل تقويضًا لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافًا خطيرًا لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وللمدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الوزارة، في بيان الثلاثاء، موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكّدةً أنّ أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة جزءٌ لا يتجزّأ من أمن مملكة البحرين، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشددت المملكة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يحافظ على أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

وجددت الوزارة تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ويلبي تطلعات شعبه الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار المستدام.

وأمس، أعلن الحوثيون في اليمن فرض «حصار بحري» على السعودية، ردًّا على الحصار السعودي المفروض على الموانئ والمطارات في شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين.

ولم تقدم الجماعة تفاصيل كثيرة عن الحصار، لكنّ مسئولًا إعلاميًا حوثيًا قال إن الجماعة ستغلق مضيق باب المندب، الذي يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أمام السفن السعودية.

بدورها قالت السعودية عبر المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة بدأت تنفيذ إجراءات لحماية سفن التحالف أثناء عبورها مضيق باب المندب، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ووصف المالكي اتهامات الحوثيين بإغلاق الموانئ والمطارات اليمنية بأنها «مضللة»، وقال إن أكثر من 300 سفينة تجارية دخلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من عام 2026، محملةً بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء.

وحمّل المالكي الحوثيين مسئولية توقف مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، متهمًا الجماعة برفض مبادرات لاستئناف الرحلات الجوية من المطار وإليه.



