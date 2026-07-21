استهداف ناقلة نفط أخرى في هرمز مع تفاقم المخاطر بعد تصعيد الحوثيين

تعرضت ناقلة أخرى لهجوم في مضيق هرمز مع خلو الممر المائي من السفن بفعل تجدد الأعمال العدائية، في حين أدى تهديد الحوثيين بإحداث اضطرابات في البحر الأحمر إلى تصاعد المخاطر البحرية الإقليمية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول شمال شرقي مدينة ليما العُمانية، في أعقاب هجمات شهدتها الأيام الأخيرة استهدفت سفنًا تملكتها أو تديرها شركة «ديناكوم تانكرز مانجمنت» (Dynacom Tankers Management Ltd).

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبرج»، أظهرت بيانات تتبع السفن أن مضيق هرمز كان خاليًا يوم الثلاثاء، إذ لم تُرصد أي سفن تعبره.

وركزت سلسلة الهجمات الإيرانية الأخيرة على ناقلات النفط التي تعبر المضيق بمحاذاة الساحل العُماني، وغالبًا ما تكون أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها مغلقة.

وفي حين لم تُحدد هوية السفينة التي تعرضت للهجوم الأخير، فقد طالت الهجمات السابقة شركات تشغيل كبرى مثل مجموعة «سينوكور غروب» (Sinokor Group) و«ديناكوم» (Dynacom) اليونانية، اللتين لعبتا دورًا مهمًا في الحفاظ على تدفقات النفط الخام خلال جزء كبير من فترة الحرب.