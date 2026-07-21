تأجيل محاكمة سيدة وابنتها لاتهامهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام في الإسكندرية

أجلت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزي، اليوم الثلاثاء، محاكمة كل من "ن.ن.ع" وابنتها "ن.ح.م"، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل؛ لإعلانهما، وذلك لاتهامهما بالتعدي على القيم الأسرية.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 874 لسنة 2026 جنح اقتصادية، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام صاحبة حساب على تطبيق "تيك توك" بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهمتين اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو متاحة للعامة تضمنت إشارات وعبارات تخدش الحياء العام، ومن شأنها هدم ترابط الأسرة والنيل من الضوابط التي تحكمها، بما يُعد انتهاكًا للقيم الأسرية.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أن الحساب الذي يتم النشر من خلاله يحمل اسم "نعمة أم إبراهيم"، وكانت المتهمة الثانية، وهي ابنتها، تساعدها في نشر مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا مسيئة ومنافية للآداب العامة.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمة ظهرت وهي تتناول الطعام بطريقة استفزازية ومقززة، بالمخالفة للسلوك العام، وذلك سعيًا وراء الشهرة الزائفة وتحقيق أرباح مالية من نشر تلك المقاطع.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعضوية المستشارين ياسمين العناني، وخالد أصلان، وسكرتيري المحكمة أحمد إبراهيم، وعبد الله سعيد.