مصدر لـ الشروق: زيزو يتظلم على قرار حفظ شكواه ضد الزمالك

تقدم أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب النادي الأهلي، بتظلم رسمي إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طريق محاميه أشرف عبد العزيز، اعتراضًا على قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ شكواه المقدمة ضد نادي الزمالك.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين قد أصدرت قرارًا سابقًا بحفظ الشكوى، وهو ما دفع اللاعب إلى اللجوء للجنة الاستئناف للمطالبة بإلغاء القرار وإعادة النظر في القضية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن زيزو طالب في تظلمه، بإلزام نادي الزمالك بسداد مستحقاته المالية المتأخرة، والتي قال إنها تبلغ 82 مليونًا و502 ألفًا و563 جنيهًا، إلى جانب مكافأة التتويج ببطولة كأس مصر لموسم 2024-2025، وفقًا لما ينص عليه عقده مع النادي.

وأكد اللاعب أنه التزم بكافة بنود تعاقده مع الزمالك طوال مدة العقد الممتدة لثلاثة مواسم، بداية من موسم 2022-2023 وحتى نهاية موسم 2024-2025، مشيرًا إلى أنه شارك مع الفريق في جميع الاستحقاقات المحلية والقارية وفقًا لجدول المباريات.

كما أبدى زيزو اعتراضه على الإجراءات التي اتبعتها لجنة شؤون اللاعبين خلال نظر الشكوى، مؤكدًا أنه لم يحصل على حيثيات قرار الحفظ رغم تقدمه بأكثر من طلب رسمي للاطلاع عليها، وهو ما استند إليه ضمن أسباب التظلم المقدم إلى لجنة الاستئناف.

وينتظر أن تنظر لجنة الاستئناف في التظلم خلال الفترة المقبلة، قبل إصدار قرارها النهائي بشأن النزاع القائم بين اللاعب وناديه السابق.