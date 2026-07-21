كوريا الشمالية تجدد دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا

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أكدت كوريا الشمالية مجددا دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين في موسكو، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج الثلاثاء، وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال زيارة كيم جونج أون للكرملين قريبا.

ووسعت كوريا الشمالية وروسيا، المعزولتان دبلوماسيا، تعاونهما منذ أن بدأت روسيا الحرب على أوكرانيا مطلع عام 2022، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال محللون، إن بيونج يانج أرسلت قوات إلى منطقة كورسك الروسية التي تشهد معارك، وزودت موسكو بأنظمة أسلحة، مقابل حصولها على مساعدات مالية ومواد غذائية وإمدادات طاقة وتكنولوجيا عسكرية.

وعقب اجتماع في موسكو بين وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي ونظيرها الروسي سيرجي لافروف، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج بأن البلدين "جددا تأكيد إرادتهما السياسية الراسخة لتعزيز مسار تطوير العلاقات الثنائية على المدى الطويل وفي مختلف المجالات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أعرب الجانب الكوري الشمالي عن دعمه الثابت لكل السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد الروسي للقضاء على السبب الجذري للنزاع الأوكراني والدفاع عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه والعدالة الدولية".

وأفادت الوكالة بأن موسكو أكدت أيضا دعمها الكامل للجهود التي تبذلها بيونج يانج لحماية سيادتها وأمنها.

وتعود آخر زيارة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى روسيا إلى سبتمبر 2023، بينما قام بوتين بزيارة إلى بيونج يانج في يونيو 2024.