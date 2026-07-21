عادت بعثة منتخب الأرجنتين إلى العاصمة "بوينس آيرس"، عقب انتهاء مشوارها في كأس العالم 2026، الذي أنهاه "التانجو" في المركز الثاني بعد خسارته أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ووصلت بعثة المنتخب إلى مطار إيزيزا الدولي، وسط إجراءات تنظيمية مشددة واستقبال جماهيري كبير، بعدما احتشد آلاف المشجعين منذ الساعات الأولى من اليوم في محيط المطار وعلى الطرق المؤدية إلى مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لتحية اللاعبين والجهاز الفني وتوجيه الشكر لهم على مشوارهم في البطولة.

وحرصت الجماهير على استقبال أفراد البعثة بالهتافات والأغاني، في رسالة دعم واضحة للمنتخب، رغم ضياع لقب كأس العالم في المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني.

وذكرت صحيفة "جلوبو" البرازيلية أن فرقًا موسيقية كانت في انتظار بعثة "التانجو" داخل محيط المطار، حيث عزفت الأهازيج الشهيرة الخاصة بالمنتخب الأرجنتيني، في مشهد عكس تمسك الجماهير بدعم منتخبها رغم خسارة اللقب العالمي.

وأضافت الصحيفة أن المدافع نيكولاس أوتاميندي كان أول اللاعبين الذين غادروا الطائرة، برفقة كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قبل أن يتبعه المدير الفني ليونيل سكالوني وبقية أفراد البعثة، الذين حظوا باستقبال حافل من الجماهير.

وأكدت الجماهير الأرجنتينية، من خلال هذا الاستقبال الكبير، تقديرها لما قدمه المنتخب طوال مشواره في البطولة، بعدما نجح في بلوغ المباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب بصعوبة أمام منتخب إسبانيا.