تأجيل محاكمة محام بتهمة بسب وقذف المطربة رحمة محسن لـ9 سبتمبر

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أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة محاكمة محامٍ لاتهامه بسب وقذف والتشهير بالمطربة رحمة محسن، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل.

وخلال الجلسة السابقة، ادعى دفاع المطربة رحمة محسن مدنيًا قبل المتهم، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير بحق المجني عليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به دفاع رحمة محسن إلى النائب العام، اتهمت فيه المحامي بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر عبارات تضمنت سبًا وقذفًا وتشهيرًا بها.