وزير السياحة يستعرض محاور رؤية مصر التسويقية: نركز على التنوع والأصالة المصرية

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن التسويق السياحي لا يتم في المواسم لكنه يستهدف ترسيخ أمور عدة في الرأي العام العالمي سواء من السائحين أم منظمي الرحلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الوزارة تركز حاليًّا على الترويج بأن مصر دولة التنوع السياحي الذي لا مثيل له، مؤكدا أن مصر لديها الكثير من المقومات السياحية، وتتسم بالتنوع ولا تتوفر في الكثير من الدول.

وأوضح أنه يتم تغيير شكل التسويق التقليدي الذي كان يفصل بين المناطق السياحية، وذلك اعتمادًا على فكرة تسويق التنوع السياحي الذي لا يُضاهَى، مع تحديد والتركيز على المنتجات السياحية الموجودة.

ولفت إلى أن عصر للترويج السياحي للجغرافيا انتهى منذ فترات طويلة، لكن التركيز يقوم على التسويق للمنتج السياحي، وهي رسالة تسويقية مهمة تستخدم فيها الدولة مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق الكثير من المستهدفات.

ونوه إلى أن الرسائل التسويقية تتضمن التأكيد أن مصر بلد الأصالة، بمعنى أن السياحة في مصر مختلفة عن الكثير من الدول، وهو ما يتضح في التعامل مع مواطني الدولة بشكل مباشر سواء في التنقل أو التجول ما يتيح رؤية ما تتحلى به مصر من أصالة وتاريخ على وضعه الطبيعي.

وأشار إلى أن الرؤية التسويقية تتضمن أيضًا التأكيد على أن مصر تُزيد من المنتج السياحي بخطى ثابتة، حيث تستثمر الدولة في المنتجات السياحية الفاخرة، لكن ما فاخر لدى مصر تظل تنافسية مقارنة بما يضاهيه في دول أخرى.