أنوشكا عن الموسيقار الراحل هاني شنودة: «كان عنده كتير لسا وعنده نفس يشتغل»

قالت الفنانة أنوشكا، إن الموسيقار الراحل هاني شنودة، اكتشف عددًا من كبار الفنانين، مضيفة: «كان شخص قد ما هو كبير قد ما هو كان قلبه قلب طفل وكان بيشجع كل الناس».



ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، إلى أن الموسيقار الراحل كان يُشجع الجميع، ويُقدّم انتقادته بلطف، مضيفة أنها لم تستوعب خبر وفاته حتى الآن.



وتابعت أن الراحل ساهم في تقديم العديد من الفنانين، وتعريفهم على المنتجين، قائلة: «هو كان سابق وقته.. وواقف مع كم من المطربين وساعدهم الحكاوي كبيرة وكتيرة جدًا على وقفته جنب مطربين النهاردة بقوا مطربين كبار»، ومضيفة:«حركات الجدعنة ليها ناسها برضو».

- أنوشكا تواصلت مع الموسيقار الراحل آخر مرة قبل أكثر من 6 أشهر



وأوضحت أنها تواصلت مع الموسيقار الراحل لآخر مرة منذ ما يزيد عن 6 أشهر، قائلة: «كنت بغني له بحلم معاك الأغنية الجميلة اللي عاملها للكبيرة نجاة الصغيرة»، ومضيفة: «كنت دائمًا بقول له أنا دائمًا بغير من الحاجات الحلوة اللي عملها».



وتابعت أن الراحل كان دائم التشجيع لها، مشيدًا بتقديمها لإحدى أغاني الفنانة نجاة الصغيرة بشخصيتها، ومعلقة: «كان دائمًا بيشجع كل واحد يبقى يحافظ على شخصيته ».



وعلقت قائلة: «أنا هفتكر هاني شنودة دائمًا بكم كبير جدًا من التشجيع»، مضيفة: «مفتكروش أبدًا إنه متعصب على حد».



وأكملت: «مش عاوزة أقول كلام كتير ولكن حقيقي الطيبين بيروحوا بدري هو كان عنده كتير لسا وعنده نفس يشتغل».



وأردفت أن الموسيقار الراحل كان شديد الحب لمصر، متصديًا لجميع محاولات الوقيعة بين الملحينين المسلمين والمسيحين.



وذكرت أن الموسيقار الراحل كان محبًا للمزاح، مضيفًا: «أنا هفتكره دائمًا ببتسامته هفتكره دائمًا بتشجيعه..كان دائمًا يقول لي شخصيتك مختلفة».



- أنوشكا يجب تقدير كبار الفنانين أثناء حياتهم



وشددت أنوشكا على ضرورة تقدير كبار الفنانين أثناء حياتهم، معلقة: «يا ريت نبقى عارفين قيمة الناس وهما على قيد الحياة مش بعد ما بيسيبونا وبيروحوا».



واختتمت قائلة: «الله يرحمه ويصبر أهله وهفضل دائمًا أقول ياريت نكرم الأحياء من كبراء الملحنين والموزعين والموسيقيين بدل ما نفتكرهم بعد ما بيروحوا».





ورحل الموسيقار هاني شنودة عن عالمنا، اليوم الاثنين؛ عن عمر ناهز 83 عامًا، إثر أزمة صحية تعرض لها، ودخوله في غيبوبة بإحدى مستشفيات القاهرة.