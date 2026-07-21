صحة غزة: 52 شهيدا ومصابا جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 10 شهداء (9 شهداء جدد، وشهيد متأثر بإصابته)، و42 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1168 شهيدًا، و3798 إصابة، و802 شهيد انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و293 شهيدًا، و173 ألفًا و906 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

وأصيب صباح اليوم الثلاثاء، مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة رجل وفتاة برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد زوجان وأربعة من أطفالهما فجر الثلاثاء، بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أفاد مصدر محلي بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في حي الصبرى بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين، هم أب وأم وأطفالهما الأربعة.

وأفادت المصادر بأن الشهداء هم فراس أحمد المصري، وزوجته سلسبيل محمد علي المصري، وأطفالهم: نعيم وفريال وسلمى وأميرة.

وقال شهود إن طواقم الدفاع المدني واجهت صعوبات في الوصول إلى المنزل بسبب النيران المشتعلة.

وذكروا أن طواقم الإطفاء تمكنت بمساندة طواقم بلدية غزة من السيطرة على حريق كبير اندلع في المنزل مانعة تمدد ألسنة النيران إلى المنازل المجاورة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف المنطقة.