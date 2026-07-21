نجم أمريكا السابق: النجاح في استضافة المونديال رد على المشككين

علق النجم الأمريكي السابق أليكسي لالاس على تنظيم الولايات المتحدة لكأس العالم 2026، مشيدًا بما وصفه بـ"النسخة التاريخية" من البطولة، رغم الانتقادات التي سبقتها.
وقال لالاس عبر "إكس": "بعد كل الانتقادات التي سبقت البطولة، وحملات التشكيك والتخويف (التي رافقها قدر كبير من الشماتة المسبقة)، أثبتت كأس العالم 2026 أنها كانت نجاحًا تاريخيًا."
وتابع: " شهدنا مباريات مذهلة، وأرقامًا قياسية في الحضور الجماهيري والمشاهدات، وتحولت البطولة إلى ظاهرة ثقافية حقيقية. عاش الناس أجواء آمنة وممتعة ومليئة بالفرح."
وأضاف: "اكتشف الزوار، وتذكر الأمريكيون من جديد، مدى روعة بلدنا، وكل ذلك من خلال كرة القدم."
وتابع: "أنا سعيد للغاية وفخور ببلدي. إنها أفضل نسخة لكأس العالم على الإطلاق. شكرًا لكِ يا أمريكا.".