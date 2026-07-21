نجم أمريكا السابق: النجاح في استضافة المونديال رد على المشككين

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علق النجم الأمريكي السابق أليكسي لالاس على تنظيم الولايات المتحدة لكأس العالم 2026، مشيدًا بما وصفه بـ"النسخة التاريخية" من البطولة، رغم الانتقادات التي سبقتها.

وقال لالاس عبر "إكس": "بعد كل الانتقادات التي سبقت البطولة، وحملات التشكيك والتخويف (التي رافقها قدر كبير من الشماتة المسبقة)، أثبتت كأس العالم 2026 أنها كانت نجاحًا تاريخيًا."

وتابع: " شهدنا مباريات مذهلة، وأرقامًا قياسية في الحضور الجماهيري والمشاهدات، وتحولت البطولة إلى ظاهرة ثقافية حقيقية. عاش الناس أجواء آمنة وممتعة ومليئة بالفرح."

وأضاف: "اكتشف الزوار، وتذكر الأمريكيون من جديد، مدى روعة بلدنا، وكل ذلك من خلال كرة القدم."

وتابع: "أنا سعيد للغاية وفخور ببلدي. إنها أفضل نسخة لكأس العالم على الإطلاق. شكرًا لكِ يا أمريكا.".