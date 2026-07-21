اصطدام عبارة بسفينة شحن قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

اصطدمت عبارة للسيارات بسفينة شحن، صباح اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، وأظهرت لقطات الحادث وجود انبعاجات كبيرة في كلتيهما.

وقالت هيئة الإذاعة اليونانية "إي آر تي نيوز"، إنه لم يُصب أحد بأذى في الحادث الذي وقع قرب ميناء خانيا بجزيرة كريت، الواقع على الساحل الشمالي للجزيرة.

وذكرت التقارير أن العبارة "إليروس"، التي كانت تقل على متنها 100 راكب، و32 سيارة، و95 شاحنة، كانت في طريقها إلى ميناء بيرايوس.

وأُجبر الركاب على البقاء على متن السفينة في الميناء لساعات، بينما أجرت السلطات عملية تفتيش تقني.

وبسبب قوة الاصطدام، تردد أن بعض المركبات المحملة في عنبر العبارة تعرضت للاصطدام ببعضها البعض، ما أسفر عن تضررها.