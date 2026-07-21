الكشف عن قيمة عرضي سان جيرمان وأستون فيلا لضم توريس

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيمة العروض المالية المقدمة لفيران توريس نجم برشلونة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم توريس مستويات مميزة مع برشلونة الموسم الماضي، كما قد منتخب إسبانيا مؤخرا للفوز بكأس العالم على حساب الأرجنتين بعدما سجل هدف الفوز في المباراة النهائية.

وقالت صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية، إن باريس سان جيرمان يسعى لضم اللاعب، وعرض النادي الفرنسي 25 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى في صورة مكافآت.

كما أكدت الصحيفة أن عرض أستون فيلا الإنجليزي، يفوق عرض سان جيرمان من حيث القيمة المالية، إذ بلغ 50 مليون يورو.

وأضافت أن أستون فيلا المشارك في الموسم الجديد بدوري أبطال أوروبا، يسعى لتعويض رحيل لاعبو مورجان روجرز الذي انتقل مؤخرا إلى تشيلسي.