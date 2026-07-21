نقيب عمال النظافة يؤكد رفض النباشين للانضمام للنقابة: «بيكسبوا أكتر من النبش والهبش من هنا ومن هنا»

أكد شحاتة المقدس، نقيب عمال النظافة، ضرورة التعامل مع ظاهرة النباشين، موجهًا الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، للحملة التي شنّها على أوكارهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد» المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، إن ظاهرة النباشين تحتاج للحل، مضيفًا أنه وضع خططًا للتعامل معها ولكّنها لم تنفذ.



- رفض النباشين الانضمام لنقابة عمال النظافة



ولفت إلى رفض النباشين الإنضمام لنقابة عمال النظافة، مضيفًا: «عاوز يسرق يخطف ينتش.. حتى أسوار الكباري أنا مش عاوز اتكلم يعني الله يسامحهم».



وعلق على رفض النبّاشين الإنضمام للنقابة، قائلًا: «بيكسبوا أكتر من النبش والهبش من هنا ومن هنا»، ومطالبًا رؤساء الأحياء والمحافظين، زيادة أعداد المتعهدين لمواجهة انتشار هذه الظاهرة.



وتابع أن هؤلاء النباشين يبحثون في القمامة عن المواد الصلبة، وغيرها، تاركين القاذورات ملقاة في الشارع، معلقًا: «بياخد الحاجات اللي ليها فائدة وبيسيب باقي الطعام والقرف كله في الشارع».



- مقترحات بزيادة أعداد عمال النظافة وإزالة صناديق القمامة للتعامل مع النباشين



واقترح على المحافظين ورؤساء الأحياء، زيادة أعداد عمال النظافة داخل المجمعات السكنية، قائلًا: «تبقى الخدمة من الشقة الوحدة السكنية للعربية».



وأردف أن تطبيق هذا المقترح سيقضي على ظاهرة النباشين نهائيًا، مقترحًا إزالة صناديق القمامة من الشوارع أيضًا.



وشدد أنه لا يجوز تحميل المواطنين أي أعباء إضافية لتطبيق هذه المقتراحات، وأن الدولة يجب أن تتحمل هذا الملف، قائلًا: «بلاش المواطن دا خالص إحنا بنتكلم على الدولة».



وطالب الدولة بزيادة أعداد شركات النظافة العاملة في الأحياء والمحافظات، ومتابعتها ميدانيًا، قائلًا: «أنا بدل ما أدي المتعهد في المربع دا20 ألف وحدة سكنية أدي له 10 آلاف بس».



- وزارة الداخلية تتعامل بحسم مع النباشين



وأشاد بجهوج وزارة الداخلية في القبض على النشالين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، داعيًا المواطنين لتصويرهم وإبلاغ الوزارة، معلقًا:«أيها المواطن ساعد الدولة في تصوير السادة النباشين اللي مغلبنا».



وردّ على رفض بعض اتحادات الملاك دخول عمال النظافة للعمارات السكنية، قائلًا إن هذه الحالات قليلة، وأن توضيح الغرامات والعقوبات المترتبة عليها سيحد منها، قائلًا: «لازم نعالج السلبيات وندور على الإيجابيات»

