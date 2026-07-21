شدد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ووزير البترول السابق، على ضرورة "تحسين كفاءة الاستهلاك"، كاستبدال المصابيح التقليدية بلمبات موفرة، واستخدام الأجهزة المنزلية الحديثة الأقل استهلاكا للكهرباء.

وأعرب خلال لقاء ببرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، عن رفضه لبعض الممارسات الاستهلاكية الخاطئة التي تنطوي على تبذير وإهدار للطاقة ، قائلا: "نحن نرى ممارسات في الاستهلاك فيها نوع من التبذير والإهدار، مثلما تدخل في مكان وتجد التكييف على 16، لا أحد يفعل هذا اليوم، النموذجي 23 درجة".

ولفت إلى أن القانون في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يلزم المواطنين بضبط التكييفات عند 24 أو 25 درجة.

وأضاف أن تحسين كفاءة الاستهلاك، بالتزامن مع حملات التوعية من شأنه أن يُسهم في تحسين معدلات استهلاك الطاقة، لا سيما أن محطة الضبعة النووية ستدخل الخدمة في 2028.

وأوضح أن المفاعل يمثل مصدرا ثابتا ومستقرا للطاقة، مؤكدا أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد "تحسنا كبيرا جدًا" في قطاع الطاقة؛ نتيجة دخول الاكتشافات الجديدة للخدمة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب القبرصي لاستيراد الغاز.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بنسب سطوع شمسي متميزة لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إمكانات لتوليد طاقة الرياح على امتداد ساحل البحر الأحمر، فضلا عن الاكتشافات البترولية.

ونوه أن حركة التنمية العمرانية وتشييد المدن الجديدة بالصعيد والوجه البحري مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة طيلة السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق بورسعيد، إلى جانب النمو السكاني ضاعف حجم استهلاك الكهرباء.