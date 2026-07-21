الزراعة: المصانع تدرس طرح البيض المبستر في عبوات صغيرة للاستخدام المنزلي

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن إجمالي إنتاج مصر من بيض المائدة سجل هذا العام 16 مليار بيضة، موضحا أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل إجمالي إنتاج بلغ 14 مليار بيضة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" أن الإنتاج يغطي الاكتفاء الذاتي للدولة بنسبة 100%، مع فائض يسمح بالتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الحفاظ على توازن واستقرار الأسعار وتوفير الكميات المطلوبة بالأسواق المحلية يتطلب تصدير الفائض، لافتا إلى وزير الزراعة علاء فاروق، عقد اجتماعا مع كبار منتجي البيض لتحويل البيض الخام ذي الصلاحية القصيرة إلى منتجات قابلة للتخزين لمدد طويلة من خلال مصانع لإنتاج البيض المبستر، أو المجمد أو المجفف.

ولفت إلى فتح العديد من الأسواق التصديرية في الدول العربية والإفريقية والأجنبية لاستيعاب هذه المنتجات، موضحا أن مصر نجحت في تصدير أكبر كميات من البيض هذا العام سواء في صورته الخام الطازجة أو كبيض مبستر أو مجمد ومجفف.

وأضاف أن المنتجات ستُطرح في عبوات صغيرة تحتوي على ثلاث أو خمس بيضات لخدمة الاستهلاك المنزلي واستخدامها في صناعة الحلويات، مشيرا إلى أن المصانع والاتحاد العام لمنتجي الدواجن يدرسان طرح البيض المبستر والمجفف للاستهلاك المنزلي للأسر.

وأوضح أن تشجيع الاستثمار في صناعة البيض يتطلب سحب الفائض والحفاظ على توازن الأسعار والكميات بالسوق لضمان واستمرار الصناعة.



