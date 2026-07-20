مندوبية فلسطين بالجامعة العربية تعقد جلسة حوارية للمندوبين الدائمين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة، جلسة حوارية مع المندوبين الدائمين للدول العربية بحضور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ومندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك ورئيس قطاع فلسطين في الجامعة العربيه السفير فائد مصطفي.

وتناولت الجلسة تعزيز التنسيق العربي لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات القمة العربية.

ووضع رياض منصور، السفراء العرب في صورة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة في إطار الأمم المتحدة، في ظل إستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما جرى بحث آليات التنسيق بين مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بما يسهم في حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التحرك العربي المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لحشد مزيد من التأييد للموقف الفلسطيني داخل الأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية.

حضر اللقاء السفراء مندوبي كل من مصر وعُمان والجزائر والمغرب ولبنان وموريتانيا وتونس، وممثلين عن العراق والسعودية والبحرين والإمارات والأردن وجمهورية القُمر.