نحو نصف دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا يذهب للأسر منخفضة الدخل

يذهب ما يقرب من نصف الموافقات على برنامج الدعم الحكومي الجديد للسيارات الكهربائية في ألمانيا إلى الأسر ذات الدخل المنخفض.

وحتى 10 يوليو الجاري شكلت الأسر التي لا يتجاوز دخلها الخاضع للضريبة 45 ألفا يورو نسبة 48% من إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وجاء ذلك في رد لم ينشر بعد من الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب اليسار، يوريت بوش، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ووفقا للرد، تمت الموافقة حتى ذلك التاريخ على إجمالي 17 ألفا و226 طلبا.

ويقدم برنامج الحكومة الألمانية دعما لشراء واستئجار السيارات الكهربائية وبعض طرز السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي. ويشترط أن تكون السيارة مسجلة لأول مرة منذ أول يناير 2026. ويعتمد حجم الدعم الحكومي على نوع السيارة والدخل وعدد أفراد الأسرة، وقد يصل إلى 6 آلاف يورو.

وقال خبير شئون النقل في حزب اليسار، بوش: "تظهر الأرقام الأولى أن التدرج الاجتماعي في الدعم يحقق هدفه جزئيا على الأقل، إذ يذهب ما يقرب من نصف الموافقات إلى الفئة الأدنى دخلا... ومع ذلك، تبقى المشكلة الأساسية قائمة، إذ إن كثيرا من أصحاب الدخل المنخفض لا يستطيعون شراء سيارة جديدة حتى مع الدعم الحكومي".

وأكد بوش أنه ينبغي، في موعد أقصاه عام 2027، توسيع نطاق الدعم ليشمل أيضا السيارات المستعملة ذات الأسعار المناسبة، وأضاف: "وإلا، فسيظل التحول إلى التنقل الكهربائي أمرا يفوق القدرة المالية للكثيرين، رغم وجود التدرج الاجتماعي في الدعم".

ويبلغ الدعم الأساسي الذي تقدمه الحكومة الألمانية 3 آلاف يورو للسيارات الكهربائية بالكامل. وتحصل الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 60 ألف يورو على دعم بقيمة 4 آلاف يورو، بينما تحصل الأسر التي لا يزيد دخلها على 45 ألف يورو على 5 آلاف يورو. ويزداد الدعم بمقدار 500 يورو عن كل طفل، وبحد أقصى ألف يورو. ويشترط للحصول على الدعم الاحتفاظ بالسيارة لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام من تاريخ شرائها. أما الأسر التي يتجاوز دخلها 80 ألفا يورو فلا يحق لها الحصول على الدعم.