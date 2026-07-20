النصر يُعير جون دوران إلى بنفيكا البرتغالي

أعلن نادي النصر السعودي انتقال مهاجمه الكولومبي جون دوران إلى بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع تضمين بند أحقية الشراء.

وأوضح النادي أن الصفقة تأتي ضمن خطة إعادة ترتيب صفوف الفريق، فيما أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن بنفيكا سيتحمل جزءًا من راتب اللاعب، الذي يُقدَّر بنحو 20 مليون يورو سنويًا.

وكان دوران قد خاض تجارب إعارة سابقة خلال الموسم الماضي مع فنربخشة التركي وزينيت الروسي، عقب انضمامه إلى النصر قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي مطلع عام 2025.

وخلال مسيرته مع النصر، شارك المهاجم الكولومبي في 18 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، فيما يمتد عقده مع النادي حتى صيف 2030.