عبّر لاوتارو مارتينيز، مهاجم منتخب الأرجنتين، عن فخره بأداء «التانجو» في كأس العالم 2026، رغم خسارة اللقب أمام إسبانيا في المباراة النهائية، مؤكدًا أن الفريق قدّم كل ما لديه خلال مشوار البطولة.

وقال لاوتارو، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، إن المنتخب بذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى النهائي للمرة الثانية تواليًا، مضيفًا: "قاتلنا حتى النهاية، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا هذه المرة".

وأشار إلى شعوره بالفخر لتمثيل بلاده، مؤكدًا أنه كان يتمنى تقديم الإضافة داخل أرض الملعب في النهائي، إلا أن ظروف المباراة لم تسعفه لتحقيق ذلك.

ووجّه المهاجم الأرجنتيني رسالة شكر إلى الجماهير التي ساندت الفريق طوال البطولة، سواء بالحضور في الملاعب أو بالدعم من داخل البلاد، مؤكدًا أن هذا الدعم كان دافعًا كبيرًا للفريق.

واختتم لاوتارو تصريحاته بالتأكيد على تقديره الكبير لمساندة الجماهير، رغم خيبة الأمل في النهائي، مشددًا على أن المنتخب سيواصل السعي للعودة أقوى في الاستحقاقات المقبلة.