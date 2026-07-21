قال هشام عثمان، مدير أعمال الموسيقار الراحل هاني شنودة، إن الموسيقار الراحل كان يستعد لإطلاق أعمال جديدة قبل وفاته اليوم الإثنين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين: «هو المايسترو طول الوقت بيحب شغله طول الوقت بيشتغل على المزيكا بيشتغل على أفكار جديدة وكان بيحضر لشغل الفترة الجاية كان هينزل».



وأشار إلى الموسيقار الراحل، كان يعمل على إعادة إنتاج فيديو كليب «بحلم معاك»، وغيره، مضيفًا: «كان المفروض في البومين هينزلهم الفترة الجاية».



ونعى الموسيقار الراحل هاني شنودة، قائلًا: «طول الوقت بيشتغل على المزيكا وطول الوقت بيحب المزيكا».



وأوضح أن الموسيقار الراحل، كان دائم التفكير في آلية مزج الأصوات الجديدة، ومواكبة التطور، وتقديم الشباب برؤية جديدة، مضيفًا: «شايف دائمًا التطور في الشباب».



وأكمل: «هو طول الوقت كان بيفكر إزاي يمزج الصوت الجديد وإزاي يشوف الشباب بشكل جديد وهما النجاح ودائمًا يقدر يواكب إزاي التطور».



وذكر أن الموسيقار الراحل عمل على اكتشاف المواهب الجديدة، ومنهم الفنانة تينا والتي أُعلن عنها مؤخرًا، وغيرها، معلقًا: «هي بنته الروحية صورت معاه الفيديو كليب وسجلت الألبوم الجديد».









ورحل الموسيقار هاني شنودة عن عالمنا، اليوم الاثنين؛ عن عمر ناهز 83 عامًا، إثر أزمة صحية تعرض لها، ودخوله في غيبوبة بإحدى مستشفيات القاهرة.