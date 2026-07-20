السفير الفرنسي: علاقة داليدا وفرح الديباني بمصر لم تنقطع رغم تجاوز شهرتهما الحدود

قال إريك شوفالي، سفير فرنسا بالقاهرة، إن الحديث عن المسرحية الغنائية "داليدا - الأغنية التي لا تنتهي" بدأ مع مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني قبل عامين تقريبًا، وظل النقاش بينهما على نطاق صغير، حتى تم الاتفاق على تفاصيل المشروع المصري الفرنسي المشترك؛ ليتم الإعلان عنه اليوم بحضور صناعه، مشيرًا إلى أن الرابط بين داليدا وفرح ليس فقط أن مصر هي بلد الميلاد، لكن أيضًا لأن علاقتهما بالبلد الأم ظلت مستمرة ولم تنقطع، رغم أن موهبتهما وشهرتهما تجاوزتا الحدود.

وأكد "شوفالي"، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، أن داليدا فنانة عالمية، لم يحظَ كثير من الفنانين بشهرتها التي تجاوزت الأجيال والحدود أيضًا، فهي من أصول إيطالية، وولدت في مصر، واحتضنتها فرنسا في شبابها، لافتًا إلى أن هناك عنصرًا واحدًا يجمع بين الدول التي تنتمي إليها داليدا، وهو البحر المتوسط، ذلك الحيز الذي نتقاسمه جميعًا، ولذا كان من دواعي السعادة انطلاق العرض الأول لهذه المسرحية الغنائية يوم 31 أكتوبر المقبل من مكتبة الإسكندرية، في ختام موسم البحر المتوسط لعام 2026، وهو موسم ثقافي يسلط الضوء على ثقافات الدول المتوسطية، وانطلقت فعاليات موسمه الأول في مدينة مارسيليا الفرنسية.

وأوضح السفير الفرنسي، أنه سعيد بكون السفارة الفرنسية معنية بهذا الحدث، ليس فقط لعلاقة الصداقة مع فرح الديباني، أو لحبه لداليدا، ولكن لأن هذه الفعالية تمثل رابطًا ثقافيًا بيننا، وتتخطى الحدود.

وكان المؤتمر الصحفي قد أُقيم بحضور مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني، ومخرج العرض خيري بشارة، والكاتب وليد خيري، ومن المقرر أن يعقب العرض الأول للمسرحية في أكتوبر، عرضٌ ثانٍ في نوفمبر المقبل، قبل أن تُقام عروض لها باللغة الفرنسية في فرنسا.