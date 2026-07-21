نائب وزير التعليم: تجربة تدريس البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي كانت مبهرة

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الشراكة المصرية الألمانية في تطوير التعليم الفني، تعد شراكة تاريخية وممتدة لأكثر من 40 عاما.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن التدريس خلال الفترات الماضية كان يعتمد على تقديم شهادات ومناهج مصرية، لافتا إلى أن الشراكة الحالية المتمثلة في المدارس الفنية المصرية الألمانية، تقدم شهادة ألمانية معتمدة تُمنح خارج الأراضي الألمانية.

وأكد أن هذه الخطوة تعد من أصعب الإجراءات ولا تمنحها ألمانيا إلا بشكل نادر ومحدود لكونها دولة متحفظة للغاية في منح شهاداتها خارج حدودها.

وأضاف أن القرار يعكس الثقل السياسي والثقافي والإقليمي لجمهورية مصر العربية كدولة كبرى ومستقرة، مشيرا إلى أن مصر دولة شابة تمتلك أجيالا واعدة تتفوق عندما تتاح لها بيئة تعليمية ملائمة وأدوات حديثة.

ولفت إلى أن تجربة تدريس البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي العام الماضي بالاعتماد على منصة يابانية متطورة كانت "مبهرة" من حيث اندماج الطلاب وتفوقهم واجتيازهم للامتحانات.

ونوه أن السبت الماضي شهد تكريم الأوائل من مدارس التعليم العام والأزهر الشريف الذين اجتازوا المادة بتفوق، مؤكدا أن نجاحات الطلاب وثقة الدول الكبرى كألمانيا وإيطاليا واليابان في مصر يدفعهم للشراكة والاعتماد عليها.

وأوضح أن النماذج الدولية القائمة بالتعليم الفني في مصر تشمل المدارس الإيطالية، إلى جانب مباحثات جارية مع الجانب الفرنسي بمجال النقل، والجانب النمساوي بقطاع السياحة والفندقة، وسنغافورة بمجالات اللوجستيات والموانئ والصناعة.

وأضاف أن العام الماضي شهد إطلاق تجربة بالتعاون مع معاهد "الكوسن" اليابانية في المجالات الصناعية والهندسية.

ونوه إلى أن هناك 3 مدارس زراعية بالتعاون مع كندا في المناطق الجديدة مثل توشكى، في مجالات الزراعة ومعالجة وتصنيع المنتجات الزراعية.