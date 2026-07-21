قال الفنان الدكتور يحيى الفخراني، إن تطبيق حق الأداء العلني يمثل قضية مهمة لحماية حقوق الفنانين والمبدعين، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالجوائز أو التكريمات، بل بضمان حياة كريمة للفنان بعد سنوات العطاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش وآية عبدالرحمن، أن اهتمامه بهذا الملف بدأ منذ فترة توليه عضوية مجلس الشيوخ، موضحًا أن ما دفعه للمطالبة به هو رؤيته لعدد من النجوم الكبار الذين قدموا أعمالًا مؤثرة ولم يحصلوا على دخل يضمن لهم الاستقرار المادي في مراحل متقدمة من حياتهم.

وأوضح أن هذه القضية لا تمثل مسؤولية فردية فقط، بل هي مسؤولية تقع على عاتق الدولة أيضًا، مشيرًا إلى أن التاريخ شهد حالات مؤسفة لفنانين كبار تدهورت أوضاعهم المعيشية رغم ما قدموه من إسهامات فنية خالدة.

أشار إلى أن تطبيق حق الأداء العلني لا ينبغي النظر إليه باعتباره عبئًا على صناعة الفن، رافضًا ما يثار حول أنه قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج أو تقليل عدد الأعمال الفنية، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بتنظيم حق أصيل للمبدعين.

وأشاد بجهود الفنان ياسر جلال والدكتور أشرف زكي في متابعة هذا الملف والدفاع عن حقوق الفنانين، مؤكدًا أن تفعيل هذا الحق ينعكس على صورة الفن المصري في المنطقة العربية، خاصة أن أعمال الفنانين المصريين تحظى بجمهور واسع خارج مصر.

وشدد الفخراني على أن القضية ليست صراعًا بين الفنان والمنتج، موضحًا أن المنتج يحصل على حقوقه وفقًا لطبيعة عمله، بينما يضمن حق الأداء العلني للمبدع عائدًا مستحقًا عن استغلال أعماله، بما يحقق التوازن بين جميع أطراف الصناعة الفنية.