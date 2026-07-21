غرق 4 أطفال في بركة مياه جنوب موريتانيا

توفي أربعة أطفال غرقا، الثلاثاء، في بركة مياه قرب بلدة أغشوركيت التابعة لمقاطعة ألاك في ولاية البراكنة جنوبي موريتانيا.

وقال مراسل الأناضول، إن 4 أطفال غرقوا في بركة مياه بمنطقة "تيارت البيظة"، قبل أن انتشال جثامينهم، فيما لم تصدر السلطات الموريتانية تعليقا فوريا على الحادث.

ونقل موقع "الأخبار" الموريتاني المستقل، عن مصادر محلية لم يسمها، أن بركة المياه عبارة عن حفرة خلفتها أشغال شركة كانت تنفذ طريقا بريا في المنطقة، وامتلأت بمياه أمطار غزيرة شهدتها المنطقة، الاثنين.

وتشهد موريتانيا بين يوليو وأكتوبر من كل عام موسم أمطار غزيرة، يتسبب في خسائر بشرية ومادية.