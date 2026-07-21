تقارير: الهلال يحسم صفقة نجم منتخب هولندا

كشفت تقارير صحفية خارجية عن توصل إدارة نادي الهلال السعودي لاتفاق مع نظيرتها في وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سمرفيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية، أن القيمة الإجمالية للصفقة، ستبلغ بما يشمل رسوم الانتقال والالتزامات المالية الخاصة بعقد اللاعب، نحو 80 مليون يورو، على أن يوقع سمرفيل عقدًا طويل الأمد مع النادي السعودي.

وأضافت الصحيفة أن الهلال أنهى أيضًا الاتفاق مع اللاعب بشأن جميع البنود الشخصية، ولم يتبق سوى استكمال الإجراءات النهائية، والخضوع للفحوصات الطبية، قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويستعد سمرفيل لمغادرة وست هام بعد موسمين قضاهما مع الفريق اللندني، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" عقب احتلاله المركز الثامن عشر في الدوري الممتاز الموسم الماضي برصيد 39 نقطة، لينهي مسيرة استمرت 14 عامًا في "البريميرليج".

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، قد انضم إلى وست هام في أغسطس 2024 قادمًا من ليدز، وخاض مع الفريق 34 مباراة، في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف، قبل أن يلفت الأنظار مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026، حيث أحرز هدفين وصنع هدفين آخرين.