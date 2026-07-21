قوات الاحتلال تطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني أثناء انتشارها في زوطر الغربية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية.

وقالت قناة «LBC» اللبنانية، إن «الجيش الإسرائيلي أطلق النار خلال انتشار الجيش في زوطر الغربية، لكن الجيش اللبناني واصل عمليات المسح والانتشار».

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي البلاد، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة في الوقت الراهن، إلى حين استقرار الوضع الأمني، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الجيش تنفيذ مهامه في المناطق الجنوبية، وبناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

وتم تأسيس هذه المجموعة في يونيو الماضي، ضمن «صيغة الإطار»، وهي لجنة ثلاثية مشتركة تضم الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في «مناطق تجريبية»، على أن يتولى الجيش اللبناني المسئولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله.