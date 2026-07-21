خرج باريس سان جيرمان من سباق التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل، خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم الاهتمام الكبير الذي حظي به اللاعب بعد تألقه اللافت في كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نقلًا عنها شبكة "سكاي سبورتس"، أن قرار النادي الباريسي جاء بناءً على رغبة المدير الفني لويس إنريكي، الذي فضّل عدم المضي قدمًا في الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن إنريكي يرى أن التعاقد مع بوعدي، صاحب الـ18 عامًا، قد يقلص فرص مشاركة اللاعبين الشباب الموجودين بالفعل في صفوف الفريق، في ظل حرصه على منحهم مسارًا واضحًا للتطور داخل النادي.

وأصبح بوعدي أحد أبرز المواهب المطلوبة في سوق الانتقالات، بعدما لفت الأنظار مع منتخب المغرب خلال منافسات كأس العالم 2026، ليجذب اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، يتقدمها مانشستر سيتي.

ويرتبط لاعب الوسط بعقد مع ليل يمتد حتى صيف 2029، فيما تبلغ قيمته السوقية نحو 50 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، بينما تشير تقارير إلى أن ليل لن يوافق على بيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.