دبلوماسي سابق عن زيارة رئيس مونتينيجرو للقاهرة: الرئيس السيسي يهدف لتوطيد العلاقات مع إحدى دول الناتو

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، دلالات استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، لنظيره رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو) ياكوف ميلاتوفيتش.

وقال «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إن هذا الاستقبال يهدف لتوطيد العلاقات مع إحدى دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأكمل: «مونتينيجرو دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ومن المهم توثيق العلاقات معها كعضو قادم في الاتحاد الأوروبي يشكل جزء أيضًا من دول البلقان ووسط أوروبا».

ولفت إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مصر والأعضاء السابقين في الاتحاد اليوغوسلافي، ودول وسط أوروبا والبلقان، وغيرها، لتمرير السياسات، والتأثير على دوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، قائلًا: «لدى انضمامها ستكون سندًا لمصر في قضاياها».

وأضاف أن دولة مونتينيجرو، تعتبر إحدى الدول الناهضة التي تمتلك خبرات واسعة في ملف إدارة الموانئ، بالإضافة إلى علاقاتها الاقتصادية، وغيرها.

وأشار إلى محدودية التبادل التجاري المصري مع مونتينيجرو، نظرًا لانخفاض أعداد سكانها والمُقدر بنحو 626 ألف نسمة، مضيفًا أن إجمالي الناتج المحلي بها يبلغ 10 مليار دولار، فيما يُقدر نصيب الفرد بها بـ16 ألف دولار، معلقًا: «ممكن أن تكون سوق هام لمصر وأيضًا منفذًا للسلع والمنتجات المصرية».

ونوّه إلى تأثير مونتينيجرو في العديد من الدوائر الاقتصادية، بما سيُمكن مصر من الوصول للعديد من الأسواق الأوروبية، وتصدير منتجاتها إليها.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو) الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش.

ورحّب الرئيس بزيارة الرئيس ميلاتوفيتش، مؤكداً خصوصية هذه الزيارة كونها الأولى على المستوى الرئاسي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب استقلال جمهورية الجبل الأسود عام 2006.

كما شدد الرئيس على حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري، مستفيدين من الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين.