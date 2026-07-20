قال الموسيقار راجح داود، إن الموسيقار الراحل هاني شنودة، كان من أوائل مقدمي الموسيقى الأجنبية في السبعينات، مع فرق مستقلة داخل الأماكن العامة والنوادي والجامعات، وغيرها، مضيفًا: «كان فرقة ليها قوام كويس جدًا».

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد» المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، إلى أن تأسيس الراحل لفرقة المصريين، مكّن الراحل من تلحين كلمات الأغاني العربية بأسلوب جديد، أثر على الحركة الموسيقية اللاحقة

وأكمل: «تكوينه لفرقة المصريين فتح المجال جديد لأنه يعمل ألحان لكلمات عربية بنفس الأسلوب دا ودا كان تحديث كبير جدًا بالنسبة للأغنية وكان له تأثير كبير أوى على الحركة الموسيقية اللي جت بعد كدا».

وأضاف أن فرقة المصريين ومؤسسها الراحل هاني شنودة، أثرت على الموسيقيين حتى اليوم، قائلًا: «فرقة المصريين طبعًا وهو مؤسسها.. كان ليها تأثير كبير على جيل الموسيقيين اللي جم بعد كدا وحتى لغاية النهاردة يعني».

وتطرق إلى شخصية الموسيقار الراحل، قائلًا إنه كان فكاهيًا محبًا للجماهير، ويسعى دائمًا نحو التطوير، مستشهدًا بتبنيه للأدوات الموسيقية الحديثة، والتعريف بها.

ونوّه إلى ميل الراحل للتفكير التحليلي للمجتمع، والتعرف على توجهات الأفراد، وسلوكياتهم، وتفضيلاتهم والمؤثرات عليهم، وغيرها.

وتابع: «لآخر مرة شفنا بعض يمكن من فترة مش بعيدة كان برضو لازال عنده هذه الهواية إن هو يقعد يستمع ويشكل وجهة نظر من خلال رؤيته للناس في المجتمع بتاعه».

وأشار إلى الموسيقار الراحل العزف لبعض كبار المغنيين، مؤكدًا التزامه بفرقته وبتوجهه الموسيقي، قائلًا: «كان بيطلب إن هو يعزف في فرق كبار كبار المغنيين ولكنه التزم بالخط بتاعه وبالفرقة بتاعته وحقق نجاحات كبيرة وكان ليها تأثير بعد كدا على الأجيال اللي جت بعد كدا».

وأردف أن الموسيقار الرحل، قدّم موسيقى تصويرية للعديد من أفلام السينما خلال السبعينات والثمانينات، مؤكدًا: «كان له أعمال قيمة جدًا يعني في هذا المجال».

وأكد أن الراحل لم يهتم أبدًا بالتكريمات، قائلًا: «ولا كان بيهمه مفيش فنان كبير بيهتم بالجزئية دي»، ومضيفًا: «مفيش أقوى من تكريم الناس».

واختتم قائلًا: «في تكريمات مبيبقاش ليها نفس التأثير بتاع تكريم الناس يعني اللي بيفرح بالتكريم بيفرح للناس مش لنفسه».

ورحل الموسيقار هاني شنودة عن عالمنا، اليوم الاثنين؛ عن عمر ناهز 83 عامًا، إثر أزمة صحية تعرض لها، ودخوله في غيبوبة بإحدى مستشفيات القاهرة.