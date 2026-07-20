حكومة التشيك تقر مشروع قانون لحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

وافقت الحكومة التشيكية اليوم الاثنين، على مشروع قانون يحظر على التلاميذ استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات الإلكترونية الأخرى بما في ذلك الساعات الذكية في المدارس اعتبارا من العام المقبل في محاولة لتحسين مستوى تركيز التلاميذ والقضاء على التنمر الالكتروني.

من المقرر دخول مشروع القانون الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء أندريه بابيس حيز التطبيق في أول سبتمبر 2027 في حال موافقة مجلسي البرلمان عليه.

لا يقتصر حظر استخدام التلاميذ لهذه الأجهزة على الحصص الدراسية ولكنه يشمل أوقات الراحة أيضا، كما يشمل كل تلاميذ مرحلة التعليم الإلزامي التي تستمر 9 سنوات.

يقول مؤيدو القانون إنه سيساعد التلاميذ على التركيز ويقلل التنمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من منصات المحادثة.

في المقابل يعارض عدد كبير من السياسيين مشروع القانون ويقولون إنه على المدارس تعليم التلاميذ كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية بطريقة صحيحة بدلا من حظر استخدامها في المدارس. كما يطالبون بتوزيع أجهزة الكمبيوتر اللوحي على تلاميذ المدارس في مختلف أنحاء البلاد.

يقول مارتن كوبكا زعيم الحزب الديمقراطي المدني المحافظ "حظر الهاتف المحمول بالكامل يحول المدرسين إلى مفتشين للحقائب المدرسية".

كما انتقد مارتن بينيس مفوض حقوق الأطفال في التشيك مشروع القانون محذرا من أن الحظر يمكن أن يجعل الأطفال ينظرون إلى المدرسة باعتبارها مكانا يقيد حريتهم دون إشراكهم في وضع القواعد.

وأشار إلى عدم الحاجة لإصدار قانون عام بهذا الشأن، لآن 93% بالفعل من المدارس في التشيك تنظم استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة وفقا لقواعدها الداخلية.