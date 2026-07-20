باريس: إيران احتجزت دبلوماسييْن فرنسيين لساعات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، أن السلطات الإيرانية احتجزت لساعات، اثنين من العاملين الدبلوماسيين في السفارة الفرنسية بطهران.

وقال بارو، في تدوينة عبر منصة "إكس" الأمريكية، إن قوات الأمن الإيرانية أوقفت مساء أمس الأحد، اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران "دون مبرر"، في إجراء قال إنه "ينتهك الحصانة الدبلوماسية".

وأضاف أن الموظفين الفرنسيين تعرضا لـ"عملية ترهيب بالغة الخطورة"، مشيرا إلى أنه أُطلق سراحهما بعد استجوابهما لساعات وعادا إلى مقر السفارة.

واتهم بارو السلطات الإيرانية بالوقوف وراء ما وصفه بـ"الاعتداء الصادم" على الدبلوماسيين الفرنسيين، معتبرا أن ذلك جاء "بسبب دعمهما برامج للمجتمع المدني تُعنى بمساندة فنانين وعلماء إيرانيين".

كما أوضح أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأبلغه أن "الاعتداء غير المقبول" على موظفي السفارة الفرنسية "لن يمر دون تبعات".

فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على ما قاله الوزير الفرنسي.