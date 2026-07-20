النائب ميشيل الجمل: ثورة 23 يوليو كانت نقطة انطلاق نحو ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو تمثل محطة وطنية مهمة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، والتي رسخت مبادئ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، وأسهمت في بناء مؤسسات الدولة الحديثة.

وقال "الجمل"، إن ثورة يوليو لم تكن مجرد حدث تاريخي، وإنما كانت نقطة انطلاق نحو ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، وإعلاء الإرادة المصرية، وهو ما انعكس على مسيرة التنمية التي شهدتها البلاد على مدار العقود الماضية، مضيفًا أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل امتدادًا لمسيرة البناء الوطني، حيث تشهد مصر تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة، وتطويرًا شاملًا للبنية الأساسية، إلى جانب جهود كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء دولة قوية وحديثة وقادرة على مواجهة التحديات، مع الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية، وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وشدد الجمل، على أن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو هو تأكيد على أهمية التكاتف الوطني، واستلهام قيم العمل والإخلاص والانتماء، ومواصلة دعم جهود التنمية والإصلاح، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

واختتم النائب ميشيل الجمل، بيانه بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، داعيًا الله أن يحفظ مصر، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها إلى مواصلة مسيرة التنمية والنهضة.