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أطلق الفنان الهندي الشهير أكشاي كومار البوسترات الدعائية الرسمية لأحدث أفلامه السينمائية "Haiwaan" "حيوان"، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم ١١ سبتمبر المقبل.

يذكر أن فيلم "حيوان" يعيد بشكل رسمي التعاون بين أكشاي كومار والفنان الهندي المعروف سيف علي خان، بعد أن غابت ثنائيتهما المعروفة منذ ١٨ عامًا، عندما قدما فيلم Tashan عام ٢٠٠٨.

وتدور أحداث فيلم "حيوان" حول رجل كفيف يتمتع بحواس استثنائية ومهارات قتالية، يجد نفسه مضطرًا لحماية طفلة صغيرة من قاتل مختل نفسيًا شديد الخطورة، فيما تتحول الأحداث إلى مطاردة مليئة بالمواجهات النفسية والانتقام والغموض.

ويُعتبر فيلم "حيوان" من أكثر الأفلام السينمائية المنتظرة في بوليوود لعام ٢٠٢٦، نظرًا لعودة الثنائية بين نجمي بوليوود المعروفين، كما يتولى إخراجه بريادارشان.

وسبق لأكشاي كومار وسيف علي خان أن تعاونا سويًا في ٦ أفلام.