التموين والمصرية للاتصالات يبحثان دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومات العمل الحكومية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE)، لبحث آفاق التعاون المشترك في تطوير عدد من المنظومات الرقمية التي تنفذها الوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز البنية التكنولوجية الداعمة لمنظومة التجارة الداخلية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية للاتصالات، في إطار دعم جهود الوزارة في التحول الرقمي، ومن بينها التعاون في تنفيذ منظومة الكارت الموحد، بما يدعم تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، إلى جانب بحث التعاون في تنفيذ منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر) الخاصة بمنظومة إنتاج وتداول الخبز المدعم، باعتبارها أحد المشروعات المقترحة التي تستهدف تطوير منظومة التسويات المالية والانتقال إلى آليات إلكترونية أكثر كفاءة بين أطراف المنظومة، بما يشمل المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية والجهات ذات الصلة.

كما ناقش الجانبان عددًا من أوجه التعاون المستقبلية المقترحة في إطار المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، ومن بينها دعم مشروع “كاري أون” من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، بما يشمل ربط المنافذ، وتطوير حلول الاتصال ونقل البيانات، وتقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجية الداعمة لإدارة وتشغيل المنافذ، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم خطط التوسع بالمشروع على مستوى الجمهورية.

كما تناول الاجتماع مناقشة فرص التعاون في دعم منظومة الدعم النقدي الموجه من خلال دراسة الحلول الرقمية اللازمة لإدارة المنظومة بكفاءة، والاستفادة من إمكانيات الشركة في مجالات الهوية الرقمية، والتحقق الإلكتروني، وتأمين البيانات، وربط قواعد البيانات، وتطوير قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يضمن تنفيذ المنظومة وفق أعلى معايير الأمان والحوكمة، مع الحفاظ على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

كما تناول الاجتماع مناقشة الحلول التكنولوجية المقترحة والبنية المعلوماتية اللازمة لدعم مختلف منظومات العمل بالوزارة، واستعراض الإمكانيات الفنية التي تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات في مجالات البنية التحتية الرقمية، وربط الشبكات، وتأمين البيانات، وتطوير الأنظمة والتطبيقات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في بناء بنية رقمية متكاملة تدعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير مختلف منظومات العمل، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية وإحكام الرقابة على منظومات تداول السلع والدعم.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة للتحول الرقمي تشمل تطوير البنية التكنولوجية، ورفع كفاءة قواعد البيانات، وتعزيز التكامل بين مختلف المنظومات الرقمية، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، مؤكدًا أن التعاون مع الكيانات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها الشركة المصرية للاتصالات، يمثل شراكة استراتيجية تسهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وفق أعلى المعايير الفنية، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير إلى أن التعاون الجاري يستهدف دراسة أفضل الحلول التكنولوجية القابلة للتطبيق في عدد من المشروعات، وفي مقدمتها منظومة الكارت الموحد، ومنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني، ومشروع “كاري أون”، ومنظومة الدعم النقدي الموجه، ومنظومة التتبع المتكاملة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، ويعزز دقة وسرعة تبادل البيانات، ويرفع من مستويات الحوكمة والشفافية في مختلف منظومات العمل بالوزارة.

من جانبه أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة، باعتبارها المشغل الوطني الرائد للاتصالات في مصر، وبما تمتلكه من أكبر بنية تحتية رقمية وشبكات اتصالات متكاملة ومباني ومرافق تمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، تحرص على أن تكون الداعم الاستراتيجي لمشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، دعمًا لدورها الحيوي في تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأضاف أن الشركة تضع جميع إمكانياتها التكنولوجية وبنيتها التحتية وخبراتها الفنية وحلولها الرقمية في خدمة الوزارة، بما يسهم في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان والحوكمة، وبما يدعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.

واختُتم الاجتماع بالتوافق على استمرار التنسيق بين فرق العمل الفنية من الجانبين خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال الدراسات الفنية والتنفيذية لمجالات التعاون المقترحة، وإعداد خطة عمل مشتركة تتضمن أولويات التنفيذ، تشمل مشروعات الكارت الموحد، ومنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر)، ومشروع “كاري أون”، ومنظومة الدعم النقدي الموجه، إلى جانب دراسة الاستفادة من مختلف الخدمات والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم منظومات العمل بوزارة التموين والتجارة الداخلية وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.

حضر الاجتماع من جانب الشركة المصرية للاتصالات (WE) المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والأستاذ وائل حنفي نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية، والأستاذ رامي كاطو نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات، والمهندس أحمد الفولي نائب الرئيس التنفيذي للنظم وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار شريف أسامة البدوي المستشار القانوني ورئيس قطاعات الحوكمة والشئون التنظيمية والعلاقات الحكومية.

كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والسيد حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ عيسى كمال معاون الوزير للرقابة