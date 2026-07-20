الأمم المتحدة تدعو أمريكا وإيران للعودة إلى التهدئة: العالم لا يتحمل إغلاق مضيق هرمز

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوسطاء، ومن بينهم مصر، وباكستان، والسعودية، وقطر، يدركون أهمية إعادة بناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «شهدنا أيامًا وأسابيع من الهدوء النسبي، ولا بد أن نعود إلى هذا المسار مرة أخرى، فالعالم لا يتحمل إغلاق مضيق هرمز».

وتابع: «ما يقلقنا جميعًا هو التطورات الأخيرة، فقد رأينا إعلان الحوثيين إغلاق مناطق في البحر الأحمر، إلى جانب تهديدات ضد المملكة العربية السعودية».

وأشار إلى أن اليمن شهد حالة من الهدوء النسبي بعد الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدًا أن الشعب اليمني، الذي عانى كثيرًا، لا يمكنه تحمل عودة النزاعات والتصعيد.

وحذر دوجاريك من تداعيات أي تصعيد على حركة الشحن والملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن ذلك قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي