خالد عبد الغفار: حوافز وبدلات نبطشيات سيتم الإعلان عنها قريبًا

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالدور الذي يقدمه الأطباء والعاملون في القطاع الصحي، مؤكدًا على أن الطبيب المصري يمثل أحد أعظم عناصر المنظومة الصحية، وأنه يبذل جهودًا كبيرة تستحق تقديرًا أكبر.

وقال "عبد الغفار" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الثلاثاء، إن الفريق الصحي يعمل بشكل متكامل، ويعتمد كل عنصر فيه على الآخر، وهو ما يمثل عنصر النجاح الأساسي للمنظومة، مشيدًا بدور هيئة التمريض، واصفًا أفرادها بأنهم "الجنود المجهولون" في القطاع الصحي.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع أحمد كجوك، وزير المالية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعادة النظر في المقابل المادي للفريق الصحي بالكامل، لافتًا إلى أن هناك حوافز وبدلات للنبطشيات سيتم الإعلان عنها قريبًا، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الإجراءات في تعويض جزء من الجهود التي يبذلها العاملون بالقطاع الصحي.

وأكد على أن ما يتم تقديمه للعاملين بالقطاع الصحي، مهما بلغ، لن يكون كافيًا للوفاء بما يستحقونه، في ظل ما وصفه بالعمل البطولي الذي يقدمونه على مدار الساعة.

ووجه رسالة إلى المواطنين، قائلًا: "أعتذر كمسئول عن أي ألم أو سبب أو معاناة، ونحن نعمل أقصى ما يمكن لتحقيق طموح المواطن المصري البسيط، لأننا نشعر أن دورنا هو أن نخدمه على قدر ما نستطيع".