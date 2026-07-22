خالد عبدالغفار: كورونا وأزمة العملة كانتا من أصعب تحديات وزارة الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن أزمة كورونا كانت من أصعب التحديات التي مرت عليه في العمل الحكومي، موضحا أن الاجتماعات كانت مستمرة على مدار الأسابيع مع رئيس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة تطورات الأزمة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن الدولة كانت تتابع ما يحدث في العالم أثناء الجائحة، خاصة في نيويورك وإسبانيا وإيطاليا، مع حالة خوف كبيرة على المواطنين في مصر.



وأوضح عبدالغفار أن المسئولين كانوا يشعرون بالمسئولية تجاه كل حالة وفاة، مشيرا إلى أن عبور الدولة لأزمة عالمية بهذا الحجم بأمان وسلام كان مسئولية كبيرة جدا.



وأكد أن الأزمة الاقتصادية ونقص العملة في فترة معينة شكلا تحديا صعبا للقطاع الصحي، موضحا أن الاجتماعات كانت تعقد بشكل شبه يومي مع محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء لتحديد أولويات تدبير العملة.



وأشار إلى أن تلك الاجتماعات كانت تبحث كيفية توزيع الموارد المتاحة بين أدوية الأورام وأدوية التخدير ومستلزمات العمليات الجراحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.



وذكر وزير الصحة أن توفير الدواء في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر كان أمرا صعبا جدا، مؤكدا أن التحديات في مصر لا تنتهي.