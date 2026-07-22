قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي وتطوير المستشفيات ترتبط بعدد الأسرة مقارنة بعدد المواطنين، موضحا أن المعدلات العالمية تضع معايير محددة لعدد الأسرة المطلوبة لكل عدد من السكان.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن مصر تمتلك حاليا نحو 1.5 سرير لكل ألف مواطن، بينما تستهدف الوصول إلى 3 أسرة، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال عند نحو 50% من المستهدف.



وأوضح عبدالغفار أن الزيادة السكانية تؤثر بقوة في هذا الملف، لأن كل توسع في عدد السكان يخلق احتياجا إضافيا للأسرة والخدمات والمستشفيات.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ما هو قائم، وتحديث المستشفيات القديمة، وبناء مستشفيات جديدة، باعتبار أن المسارات الثلاثة مطلوبة في الوقت نفسه.



وأكد وزير الصحة أن بعض المستشفيات لا تزال تشهد ممارسات خاطئة، مثل مطالبة المريض بشراء دواء أو مستلزمات من الخارج، موضحا أن الوزارة تدخل لعلاج هذه المشكلات وإصلاحها.



وذكر أن الفريق الطبي هو الأساس في تحسين الخدمة داخل المستشفى الحكومي، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم حاليا بتدريب وتأهيل الفرق الطبية باعتبارها العنصر الحاكم في جودة الخدمة.