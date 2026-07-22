تقارير: ميسي لم يعتزل دوليًا وقد يشارك مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2028

رغم الحزن الكبير عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، لا تزال قصة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين لم تصل إلى نهايتها، بعدما كشفت تقارير صحفية أن قائد "التانجو" لم يحسم قرار اعتزاله اللعب الدولي، وقد يواصل ارتداء قميص بلاده خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى كأس أمريكا 2028.

وكانت التوقعات تشير إلى أن مواجهة إسبانيا في نهائي المونديال قد تكون الظهور الأخير لميسي مع المنتخب الأرجنتيني، خاصة مع وصوله إلى سن الـ39 عامًا، إلا أن النجم المخضرم لم يعلن أي قرار رسمي بشأن مستقبله مع "الألبيسيليستي".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Doble Amarilla" الأرجنتينية، فإن ميسي قرر عدم الحديث عقب النهائي أمام إسبانيا، بغض النظر عن النتيجة، لتجنب فتح باب التكهنات حول مستقبله، حيث يرغب في أن يكون هو الشخص الوحيد الذي يحدد موعد نهاية رحلته الدولية.

وقدم ميسي بطولة استثنائية في كأس العالم 2026، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، ليكون أحد أبرز نجوم البطولة، خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي توج بجائزة الهداف.

وتعمل إدارة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على وضع خطة مستقبلية قصيرة المدى للحفاظ على وجود ميسي مع المنتخب، وتشمل المشاركة في بطولة "الفيناليسيما" أمام إسبانيا، وتصفيات كأس العالم المقبلة، بالإضافة إلى كأس أمريكا 2028.

ويمنح عقد ميسي مع إنتر ميامي حتى يونيو 2028 أملًا إضافيًا في استمراره دوليًا، حيث سيصل إلى تلك الفترة وهو لا يزال يمارس كرة القدم بشكل منتظم.

ومن المنتظر أن يمنح ميسي نفسه بعض الوقت للتفكير والتشاور مع عائلته والمقربين منه قبل اتخاذ قراره النهائي، بينما لا تمارس AFA أي ضغوط عليه، وتنتظر لحظة إعلان موقفه.

وتستعد الأرجنتين خلال الفترة المقبلة لخوض عدد من المباريات الودية، مع إمكانية مواجهة إسبانيا مجددًا في الفيناليسيما خلال شهر نوفمبر المقبل، في مباراة قد تكون محطة جديدة في مسيرة ميسي الدولية إذا قرر الاستمرار.